【書評】『わたくし96歳#戦争反対』／森田富美子、森田京子・著／講談社／1650円【評者】川添愛（言語学者・作家）私の祖母の実家は、長崎の爆心地の近くにあった。当時22歳だった祖母は仕事に出ていたため無事だったが、家にいた家族はみな犠牲になった。祖母は私が生まれるよりも前に亡くなったため、話を聞くことはできなかった。本書を手に取った動機は、祖母が何を見たのかを知りたかったという面が大きい。著者の一人