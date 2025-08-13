ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が、北川景子（３８）主演の映画「ナイトフラワー」（１１月２８日公開）に出演することが１２日、分かった。解禁された場面写真ではトレードマークのピンクヘアーを封印している。借金取りに追われ東京に逃げてきた主人公・永島夏希（北川）が２人の子どもの夢をかなえるため、昼は母親、夜はドラッグの売人となり、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンス。佐久間は夏