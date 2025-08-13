8月15日午後1時放送で、黒柳徹子さんが司会を務める長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に、長崎原爆被害者で、96歳の森田富美子さんが出演します。今年は、終戦から80年の節目の年。戦争の記憶が風化していく中、平和の大切さを語ります。【写真】原爆体験を語る96歳の森田富美子さん富美子さんは16歳の時、長崎の原爆で両親と3人の弟を失いました。その記憶を75年間、封印してきた富美子さんでしたが、91歳の時、ある