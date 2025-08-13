今年７月、18 歳〜25 歳（2025 年末時点）の選手による「FISUワールドユニバーシティゲームズ」がドイツで開催された。そのインドアとビーチバレーボールの両方に日本代表選手団として参加を果たした水町泰杜（ウルフドッグス名古屋／トヨタ自動車ビーチバレーボール部）が、ひとつの大会で"二刀流"に挑戦するに至った経緯を、現地取材のなかで聞いた。インドアとビーチの二刀流に挑戦する水町【同年代の選手たちとWUGを戦う楽し