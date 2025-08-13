語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第23回】坂田好弘（洛北高→同志社大→近鉄）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載23回目は、日本ラグビーの歴史に燦然と輝く「レジェンドWTB」坂田好弘（さかた・よしひろ）を紹介したい。1968年のニュージーランド遠征でオールブラックス・ジュニア相手に4ト