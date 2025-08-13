2025年３月３日、102歳の誕生日を迎えた中村真氏は、1944（昭和19）年12月14 日、 「呑龍」の操縦士として、特攻作戦「菊水特攻隊」の一員として出撃し、奇跡的に日本へ生還した一人だ。そんな彼が語る戦争体験と、生還してから味わった辛酸とは……。 【画像】戦後「もう一度、この国のために働こう」と思い立った特攻隊兵が選んだ職業 『生還特攻４人はなぜ逃げなかったのか』 (光文社新書)より一部抜粋、再構成して