第二次世界大戦末期、「ゼロ戦」や「隼」などの戦闘機による特攻が行われたことは、現在まで広く語り継がれており、その史実を伝える資料や文献も多い。だが、爆撃機だけによる特攻が行われたことを知る日本人は、今、どれほどいるだろうか。重爆撃機だけの編隊で特攻に出撃した操縦士・中村真氏が語る。 【画像】「自分の順番が来るころだとは思っていた」中村氏が家族にのこした遺書の内容 『生還特攻４人はなぜ逃げ