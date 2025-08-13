あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……獅子座働いて社会に貢献することを、心から喜べるという素晴らしい日です。自分の仕事を誇る気持ちも大きくなるはず。今日は、自分の仕事だけしていては、もったいない！人にもどんどん手を貸してください。喜びを広げて、評価も高めていけるはずです。★第2位……射手座人