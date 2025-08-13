戦後80年となる今年、日本テレビでは「いまを、戦前にさせない」をテーマに特集をお伝えしています。戦争の記録や証言を募集したところ、みなさんからたくさんの情報を寄せていただきました。今回は、その中から、太平洋戦争で亡くなった祖父からの手紙を、大切に保管している家族を取材しました。戦地から、妻と幼い子どもに届いた手紙に込められた思いとは。◇情報を寄せてくれたのは、都内に住む白石美花さん。そして義理