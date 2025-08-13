◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-0 中日(12日、東京ドーム)巨人は前日12日の中日戦に完封勝利。試合後のお立ち台には、7回無失点の好投を披露した森田駿哉投手と、キャッチャーとしてリードしながら2ランと打でも援護した岸田行倫選手があがりました。2人は高校日本代表でも共にプレーしたこともある同い年コンビ。森田投手は、この日の好投を振り返り「なかなかストライクが入らなかったんですけど、きっしゃん（岸田選手）を信じて