【スーパーフォーミュラ】第8戦（決勝・8月10日／スポーツランドSUGO）【映像】あわや接触！鬼気迫る“鉄壁ブロック”（実際の様子）F1でレーシングブルズのリザーブドライバーも務める岩佐が日本のトップフォーミュラで初優勝。セーフティカー先導から始まった波乱のレース開始直後に、本人もこの場面が「鍵だった」と言及した気迫のブロックを見せた。スーパーフォーミュラでようやく初優勝を掴んだ岩佐歩夢（TEAM MUGEN）。