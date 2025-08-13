2009年よりソロ活動をスタートさせ、ドラマーの枠を超えた”音楽家”として孤高の表現を追求し続けている金子ノブアキが、新曲「Morpho Effect」を配信リリース、ミュージックビデオも同時公開された。 7月26日に配信リリースされた「Respect & Rise」からわずか半月でリリースされた本楽曲「Morpho Effect」は、前作同様、作詞/作曲からアレンジ、レコーディングに至るまで製作の全てを金子一人で手掛けた意欲的なナンバ