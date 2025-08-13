ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が、女優の北川景子主演の映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、１１月２８日公開）に出演することが１２日、分かった。北川演じる夏希が、ドラッグの売人として子供２人を育てるために奮闘するヒューマン・サスペンス。佐久間は、夏希のボディーガードを務める多摩恵（森田望智）の幼なじみ・池田海（かい）を演じる。役について、海は多摩恵に好意を寄せていることから「多摩恵を一番幸せに