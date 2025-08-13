◆米大リーグオリオールズ―マリナーズ（１２日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）菅野智之投手（３５）が所属するオリオールズに激震が走った。ア・リーグ東地区最下位に沈むオリオールズは、負傷者リスト（ＩＬ）入りしている先発のザック・エフリン投手（３１）、抑えのフェリックス・バティスタ投手（３０）の両投手が今季絶望となった。１２日（日本時間１３日）、本拠地・マリナーズ戦前に、マンソリー