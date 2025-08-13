伝説の編集者として知られる鳥嶋和彦さんは、漫画家・鳥山明さんを見いだして『Dr.スランプ』『ドラゴンボール』を、ゲームに先見の明があり『ドラゴンクエスト』シリーズを手掛けた。その後、編集部を離れたものの、立て直しのために『週刊少年ジャンプ』第6代編集長に就任。『ONE PIECE』『NARUTO-ナルト-』など数々のメガヒットを世に送り出してきた。現場の才能に全幅の信頼を置き、必要なときには毅然と手を打つ――「部下に