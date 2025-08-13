独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは10日、世界で紛争が増す中、軍事費が再び過去最高を更新したと報じた。記事はまず、ノルウェーのオスロ国際平和研究所（PRIO）のデータとして、2024年は36カ国で計61件の、一方が国家である紛争が起きたと説明。「これは1946年以降で最多だ」とした他、24年の非国家間紛争は74件と前年の80件からやや減少したことを伝えた。23年と24年はそれぞれ約12万9000人が戦争や紛争で死亡した