4人組バンド「SUPERBEAVER」のボーカル渋谷龍太（38）が映画「ナイトフラワー」（監督内田英治、11月28日公開）で俳優デビューする。北川景子（38）主演で、主人公が生活に困窮するあまりドラッグの密売に手を染める姿を描く。渋谷は主人公と取引をする街の麻薬密売の元締め役を演じる。演技初挑戦で「今までにない緊張を感じました」と明かしつつ「役のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら監