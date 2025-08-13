中日は12日、打線が沈黙し完封負けを喫した。12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では4試合連続で安打がない岡林勇希に注目した。岡林は前日の巨人戦から7番・センターでスタメン出場していた。解説者の齊藤明雄氏は「チーム事情で色んな打順を任されてきましたが…岡林は打てなくても一番に置いておくべき。固定しておけば自然とヒットも出てくるという感じがする。打順を変えれば打ち出すのかというとそうでもな