現在運行中のビスタカー（近畿日本鉄道提供）「近畿日本鉄道」が名古屋と大阪、京都、奈良を結ぶ路線網は私鉄で最長を誇る。1910年、大阪と奈良間の鉄道の開設を目的に創立された奈良軌道が起源だ。最短距離でつなぐため間にまたがる生駒山に巨額の資金を投じてトンネルを開通させ、1914年に大阪・上本町と奈良間で営業運転を始めた。（共同通信＝出井隆裕記者）太平洋戦争後、大阪―名古屋の有料特急の運行を開始。1959年の伊