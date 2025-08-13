モデルの滝沢眞規子（47）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿でほほ笑むショットなどを公開した。【写真】美しい…水着姿でほほ笑む滝沢眞規子滝沢はこの日の投稿で、愛犬を連れて旅行に訪れたことを報告。ファッションのポイントなどを解説しながら、旅行先でのプライベートショットを複数披露した。この投稿には「肩のラインが綺麗」「もう完璧」「すっごい」との反響が寄せられている。滝沢は、3人の子