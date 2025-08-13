事件解決のため大毅と共に身代金を運ぶ水上涼介(本郷奏多)（C）フジテレビ 森川葵が主演を務め、本郷奏多がスティンガースチームの一員である水上涼介を演じる『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系 毎週火曜 午後9時〜）第４話が8月12日に放送された。（ネタバレあり）＜ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』＞日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑