Snow Man佐久間大介（33）が、映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、11月28日公開）で主演の北川景子（38）と初共演したことが12日、分かった。2人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意した、主人公のシングルマザー永島夏希とタッグを組む、森田望智（28）演じる格闘家・芳井多摩恵に思いを寄せる池田海を演じた。また、結成20周年を迎えた4人組バンド「SUPER BEAVER」のボーカル渋谷龍太（38）が、北川演