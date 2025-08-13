◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(11日、横浜BUNTAI)男子シングルス決勝では、張本智和選手が(世界ランク4位)が中国の王楚欽選手(同2位)を4-2(11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4)で撃破。横浜での国際大会で頂点に立ちました。相手は、過去2勝12敗の難敵。5月の世界選手権を制し、7月のUSスマッシュでも決勝でストレート負けをしていました。レシーブでは得意なチキータをあえて封印。序盤から3ゲームを連取して流れに乗ると、