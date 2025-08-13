ハンセン病患者・元患者の方々は、国の「らい予防法」による強制隔離政策の下、療養所という高い壁の中に自由を奪われ、社会からの深刻な偏見と差別に晒されていました。戦時中、その「日常」に第二次世界大戦という「非日常」が重なります。「戦争」という国家の危機と、「隔離」という国家による人権侵害。この二重の苦難の中で、当事者の方々は、何を思い、どう生き抜いたのでしょうか。今回は、元患者の方々からの聞き取りや、