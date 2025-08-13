山形市の住宅密集地で12日夕方、住宅が全焼する火事がありました。火は出火からおよそ3時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察によりますと、12日午後5時ごろ、山形市飯塚町の田中サダエさん（76）の住宅が燃えていると近くの住民から119番通報がありました。駆け付けた消防が放水し、火はおよそ3時間後の午後8時前に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅が全焼しました。田中さんは1人暮らしで、けが人はいませ