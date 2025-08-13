イ・ジョンフがイチロー氏への想いを語った(C)Getty Images今年1月にイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）は、アジア人選手として初の米野球殿堂入りを果たした。今月9日には、マリナーズが背番号51を永久欠番とする式典を開催。様々な金字塔を打ち立てた栄光のパフォーマンスは、文字通り球史に刻まれる形となった。【動画】衝撃の「爆肩」イチロー氏が現役時代に見せたレーザービームをチェック野球