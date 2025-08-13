Snow Man・佐久間大介、SUPER BEAVER・渋谷龍太が、映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）に出演することが13日、発表された。【動画】映画『ナイトフラワー』新特報映像トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子供の夢をかなえるためにドラッグの