世界的強豪のリヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航。昨シーズンはアルネ・スロット監督のもとで出場機会が減ったが、プレミアリーグ優勝に貢献する尽力を見せた。そのリヴァプールは10日に行われた鎌田大地擁するFAカップ覇者クリスタル・パレスとのFAコミュニティシールドを戦うもPK戦の末に敗れている。オランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフは妻の出産で欠場したが、遠藤はベンチスタートになると後半途中から出場。15