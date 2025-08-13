声優の豊田萌絵が可愛い近影を公開した。１３日までにインスタグラムに「夏らしい作品撮りをしてきましたアイラインもマスカラもせずめちゃくちゃナチュラルなメイクに挑戦してみました」とつづり、夏らしい黄色のトップスを着た姿や、ドアップの写真などをアップ。最後に「まだまだ写真あるのでまた載せるねん」と呼びかけた。この投稿にファンからは「えっっ可愛すぎます」「綺麗すぎる！」「めっちゃかわいいです