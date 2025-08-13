『松竹大歌舞伎』の製作発表記者会見が12日に行われ、歌舞伎俳優の中村又五郎さん（69）たち親子孫の三世代がそろって登場し、公演への意気込みを語りました。10月31日から11月25日まで行われる『松竹大歌舞伎』は、北海道から岡山まで全国18会場で開催される巡業公演。“泥棒と若殿”の奇妙な同居生活がもたらす交流と絆（きずな）を描いた『泥棒と若殿』、江戸の風情と江戸っ子の粋を華やかに魅せる舞踊『お祭り』が上演されます