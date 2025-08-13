【MLB】ドジャース4−7エンゼルス（8月11日・日本時間8月12日）【映像】大谷、変態弾→投手の動きがおかしくなる8月11日（日本時間8月12日）に行われロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った特大アーチと、相手投手の被弾リアクションが話題となっている。0-7、ドジャース7点のビハインドの8回表、ドジャースの攻撃・1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第4