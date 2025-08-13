今週は「わが町の寄り道スポット」と題して、北海道内各地の思わず足を運びたくなるスポットを紹介します。きょうは１００年以上の歴史をもつ銭湯を改修したカフェとゲストハウスです。「ゆ」と書かれた暖簾にーお客さんが食事するこの場所はというとー（東海林記者）「浴槽で食べるのは不思議な気分ですね」２０１８年に八雲町にオープンしたこちらのカフェ。もともとは銭湯だったんです！八雲町で大正時代から