新開発のプラットフォームを導入フォードは、2027年から手頃な価格の新しいEVシリーズを順次展開していく計画だ。新開発のプラットフォームと「革新的な」生産工程を採用するという。【画像】フォードは米国でどんなEVを売っている？【マスタング・マッハE、Eトランジット、F150を詳しく見る】全43枚その第1弾となるミドルサイズのダブルキャブピックアップトラックは、同社にとってモデルT以来の革命とされる『ユニバーサルEVプ