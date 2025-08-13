◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人 5-3 楽天(12日、Gタウン)巨人・岡本和真選手が前日12日、戦線を離脱して以来初となる守備に復帰しました。この日は打撃でも3打数1安打としています。この日「4番・サード」でスタメン出場した岡本選手。守備につくのは、5月6日の阪神戦で左肘のじん帯を損傷して以来、初の出来事となりました。まずは打撃で存在感を見せた岡本選手。初回2アウト1塁の場面で第1打席を迎えると、対する楽天の先発