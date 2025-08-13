2025年7月30日に静岡県内に発表された津波警報では一時、4500人以上が避難しました。静岡市の沿岸部にある子育て支援センターでは長時間の避難を教訓に備えを見直しました。 【写真を見る】必要な備品などを再確認する「清水中央子育て支援センター」 静岡市の清水港のすぐ近くにある「清水中央子育て支援センター」です。施設では「一時預かり」のサポートとして生後2か月から就学前の子どもたちを預か