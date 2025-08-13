12日、スーパーで販売されるコメの平均価格が発表されました。前の週に比べて値下がりしたものの、5キロあたり3500円を超えています。◇都内の洋食店。ステーキやハンバーグのおともにかかせない「ライス」ですが…。都内の洋食店「もう我慢も限界かな。このまま下がらないと」52年間続けていた大盛りライスの無料を去年、泣く泣く100円に値上げ。理由は、コメの価格の高騰です。12日に発表された、スーパーで販売されるコメ