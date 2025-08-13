15日に行われる予定のアメリカとロシアの首脳会談に向け、米ロ外相が電話会談を行い、準備状況などを確認しました。ロシア外務省は12日、ラブロフ外相とアメリカのルビオ国務長官が電話会談を行ったと発表しました。両者は15日にアメリカ・アラスカ州で行われるトランプ大統領とプーチン大統領の首脳会談に向けた準備状況について話し合ったしています。また、会談を成功させるという双方の意向についても確認したということです。