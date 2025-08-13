歌手の郄橋真梨子（７６）がラブラブな夫婦ショットを見せた。１３日までに更新したインスタグラムで「８月５日、結婚記念日のお祝い暑い夏を乗り切るため焼肉でスタミナチャージ。３２年前に式を挙げたバミューダでの思い出話しで盛りあがりました」とつづり、夫で音楽プロデューサーのヘンリー広瀬氏との２ショットを投稿。「ＳＮＳにたくさんのメッセージありがとうございます」と感謝し、フォロワーは「本当に素