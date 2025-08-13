先週から九州や北陸などで前線による大雨が続いていましたが、きょうはようやく全国的に天気が回復に向かいそうです。日本列島付近に先週から停滞していた前線がきょうは途切れて、日本列島は広く高気圧に覆われるでしょう。そのため、日中は広く晴れて日差しが戻ってきそうです。関東地方は雲が多めですが、晴れ間が出る時間帯もある見込みです。ただ、午後は大気の状態が不安定。各地で局地的に雨雲が湧き、天気が急変するおそれ