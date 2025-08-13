５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗がクレーンゲームと“真剣勝負”した模様を投稿。ファンが注目している。１３日、自身のインスタグラムを更新。「悔しかったから家族と練習してきた」とつづり、クレーンゲームで獲得した大きなクマのぬいぐるみを抱えている写真を公開した。佐野は１２日夜７時よりＴＢＳ系列にて放送された「ＴＨＥ神業チャレンジ」に出演。「絶対的なセンスの持ち主」として、完全制覇すれば