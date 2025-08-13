◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-0 中日(12日、東京ドーム)巨人は前日12日の中日戦に完封勝利。試合後に阿部慎之助監督がインタビューに応じました。この日の先発は2年目左腕・森田駿哉投手。初回に招いた1アウト満塁のピンチを併殺打で脱すると、プロ初の7回を投げ抜き、被安打はわずか「2」。防御率0.00をこの日もキープしました。この好投について阿部監督は「要所でフォークも落ちて、三振も取れてましたし。素晴らしい内容だった