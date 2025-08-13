多くの女性にとって、悩みの種である「月経（生理）」。生理痛の度合いや、むくみ、眠気、便秘、気分の落ち込みなど、付随する症状はまさに人それぞれ、十人十色です。この記事の画像を見る本書の著者は、婦人科系器官に異常はないにもかかわらず、10代の頃から月経が激重で月の3分の1を苦しんできたという。30代で、月経に対して痛みや不調を感じすぎてしまう「人体のバグ」だということが判明し、ピルの服薬治療を開始したところ