臭気判定士の石川英一さん。めくるめく「におい」の世界を語ってくれました（撮影／梅谷秀司）【写真】臭気判定士の“4種の神器”から下水管、女性の頭皮、インコのにおいを嗅ぎわける様子まで……貴重なお仕事写真を大公開！マンションの異臭騒ぎから、新商品の消臭効果測定まで──。私たちの暮らしに潜む「におい」の問題に立ち向かう、ユニークな専門家がいるのをご存じですか？国家資格「臭気判定士」の第一期合格者にして、