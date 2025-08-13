◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3×-1DeNA(12日、神宮球場)DeNAとの初戦を勝利しカード勝ち越しを狙うヤクルトは両者譲らない投手戦の末、最終回に4番・村上宗隆選手のサヨナラ2ランホームランで勝利。同一カード勝ち越しを決めました。ヤクルトの先発はランバート投手。3回まで無失点の投球を見せるも、4回にヒットと二つの四球で無死満塁のピンチを迎えます。しかし、DeNA・戸柱恭孝選手に犠牲フライで同点に追いつかれるも後続を