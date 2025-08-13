早稲田（左）、慶應（中央）、同志社――。日本を代表する3つの伝統私学は、いかにしてそれぞれの「らしさ」を形成していったのか（写真：PIXTA）静岡県伊東市の田久保眞紀市長をめぐる「学歴詐称問題」は、収まるどころか、今もなお混乱が続いている。その余波は田久保氏個人にとどまらなかった。皮肉にも、火の粉が東洋大学にまで飛んできた。SNSで炎上したのは、東洋大学を的にした偏差値論争だった。近年、偏差値ばかりが近視