伊東市の田久保市長の「学歴詐称問題」をめぐって、X（旧Twitter）に「Fラン私大の学歴詐称なんかどーでもいいだろ」と投稿したホリエモンこと堀江貴文氏（写真：時事）静岡県伊東市の田久保眞紀市長をめぐる「学歴詐称問題」は、収まるどころか、今もなお混乱が続いている。その余波は田久保氏個人にとどまらなかった。皮肉にも、火の粉が東洋大学にまで飛んできた。SNSで炎上したのは、東洋大学を的にした偏差値論争だった。近年