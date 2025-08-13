タレントのやす子が、12日までにエックスを更新。髪が伸びた近影を公開すると「ショート可愛い」「本当にやす子さん？」などの反響が集まった。【写真】前髪が伸びて“メカクレ”になったやす子やす子は「やす子、今こんなに髪伸びてます」とつづり、近影を公開。前髪が両目を隠すほど長く伸びており、普段はおでこを出していることが多い彼女のレアな姿が収められている。コメント欄にはファンから「本当にやす子さん？」「