斎藤工が主演を務め、永尾柚乃が共演するドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第6話が12日に放送され、まさかの人物が政宗（斎藤）と凛（永尾）のピンチを救うと、ネット上には「ヒーローすぎるまじで」「声出た」「鳥肌止まらない」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】政宗（斎藤工）と凛（永尾柚乃）のピンチを救った人物水原（内田有紀）の別荘