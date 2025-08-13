清原果耶が主演し、成田凌とナ・イヌが共演するドラマ『初恋DOGs（ドッグス）』（TBS系／毎週火曜22時）の第7話が12日に放送され、愛子（清原）と快（成田）のキスシーンが描かれると、ネット上には称賛の声が集まった。【写真】快（成田凌）を見つめる愛子（清原果耶）愛子への友情か愛情なのか分からない「好き」という気持ちを、正直に打ち明けたソハ（ナ・イヌ）。それに対し愛子は、あくまで友達としてソハに好感を持って