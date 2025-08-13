この記事をまとめると ■若い世代は管理職に就きたがらない傾向にある ■面倒ごとが増えても収入アップにつながらないことが背景にある ■店長になるといままでの経験とは無縁の仕事を任されることが多く居場所に困る人も多い 最近の若手は出世欲がない 新車販売の世界に限らず、最近の若い世代は管理職（とくに中間管理職）になりたがらないと聞く。責任が重くなり、業務過多になるわりには給料がそれほどあがらない……つまり